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Царьград

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Лукашенко: молодежь должна стать двигателем интеграции в СНГ

Лукашенко: молодежь должна стать двигателем интеграции в СНГ

На саммите СНГ в Туркменистане 9 октября Александр Лукашенко призвал активнее вовлекать молодое поколение в интеграционные процессы, заявив, что молодые люди должны сами разрабатывать и реализовывать социально значимые проекты в масштабах Содружества.

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