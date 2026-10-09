Лукашенко: молодежь должна стать двигателем интеграции в СНГ

На саммите СНГ в Туркменистане 9 октября Александр Лукашенко призвал активнее вовлекать молодое поколение в интеграционные процессы, заявив, что молодые люди должны сами разрабатывать и реализовывать социально значимые проекты в масштабах Содружества.