Полоса торможения: Минтранс хочет вернуть штраф за превышение средней скорости

В России могут вернуть штраф за превышение средней скорости, отмененный два года назад. Нарушителей снова будут выявлять с помощью комплексов фотовидеофиксации, засекая время пересечения контрольных точек.
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