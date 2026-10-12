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Газета.ру

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Онколог Пылев: рак молочной железы может развиться из-за ожирения

Онколог Пылев: рак молочной железы может развиться из-за ожирения

Рак молочной железы может развиться из-за наследственной предрасположенности, особенностей репродуктивной системы, ожирения и из-за некоторых других факторов.

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