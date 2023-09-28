NCR Corporation инвестировала в платформу Clip Money

Американский поставщик банковских технологий NCR Corporation инвестировал в платформу финуслуг для розничной торговли Clip Money (США), заключив с ними эксклюзивное партнёрство для интеграции технологии по безкарточному внесению наличных через банкоматы NCR.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии