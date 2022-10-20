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Специалисты войск связи ЦВО продолжают выполнять задачи в ходе специальной военной операции

Специалисты войск связи ЦВО продолжают выполнять задачи в ходе специальной военной операции

Военные связисты ЦВО, рискуя жизнью, несут круглосуточное боевое дежурство на узлах связи, пунктах управления и командных пунктах, организуя взаимодействие групп спецназа, мотострелковых, артиллерийских, зенитных ракетных подразделений и авиации между собой и с органами управления.

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