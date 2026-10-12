📷 Как современные технологии помогают в работе археологов? Благодаря методам трехмерного моделирования значительно экономится время на раскопках, рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра Истории и археологии Крыма КФУ имени В.
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