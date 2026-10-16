Автомобильная индустрия всё заметнее меняет привычные правила игры. Это наглядно показал новый рейтинг WardsAuto: в десятку лучших силовых агрегатов, актуальных в 2026 году, впервые за всю историю премии не попал ни один классический двигатель внутреннего сгорания.