Диетолог Соломатина предупредила о вреде позеленевшего картофеля

Врач-диетолог Елена Соломатина предупреждает о вреде позеленевшего картофеля, содержащего соланин. Хранение в темноте и прохладе поможет избежать накапливания токсинов, способных вызвать отравление и серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой.
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