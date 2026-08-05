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Царьград

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Диетолог Соломатина предупредила о вреде позеленевшего картофеля

Диетолог Соломатина предупредила о вреде позеленевшего картофеля

Врач-диетолог Елена Соломатина предупреждает о вреде позеленевшего картофеля, содержащего соланин. Хранение в темноте и прохладе поможет избежать накапливания токсинов, способных вызвать отравление и серьезные проблемы с сердечно-сосудистой системой.

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