Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинцы не видят смысла продолжать войну и донатить ВСУ

Украинцы не видят смысла продолжать войну и донатить ВСУ

Несмотря на заявления, Запад не оказывает Украине такую помощь, которая позволила бы ей победить. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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