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Захарова: Желающие покинуть Израиль россияне могут улететь на регулярных рейсах

Захарова: Желающие покинуть Израиль россияне могут улететь на регулярных рейсах

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила во время брифинга, что желающие покинуть Израиль граждане РФ могут улететь из страны на регулярных рейсах.

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