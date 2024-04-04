В Госдуму внесли законопроект об ответственности за ввоз патогенов в Россию

Глава комитета Государственной думы России по безопасности Василий Пискарев заявил, что в нижнюю палату парламента внесли законопроект об ответственности за ввоз патогенных биоорганизмов на российскую территорию.
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