Перекушенное оптоволокно: опять виновата Россия? Судно-кабелеукладчик инспектирует один из европейских оптоволоконных кабелей.
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Перекушенное оптоволокно: опять виновата Россия? Судно-кабелеукладчик инспектирует один из европейских оптоволоконных кабелей.
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