Шокирующая информация из Киева: бесконтрольное производство приведет к огромным жертвам

- Во время обучения получите доступ к лекциям, будут Zoom с лекторами, перечень компонентов и мастхэв инструментов и материалов, которые нужно приобрести, а также доступ к сообществу инженеров, где можно советоваться и задавать вопросы, - заявил украинский политик.
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