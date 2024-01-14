Шокирующая информация из Киева: бесконтрольное производство приведет к огромным жертвам

- Во время обучения получите доступ к лекциям, будут Zoom с лекторами, перечень компонентов и мастхэв инструментов и материалов, которые нужно приобрести, а также доступ к сообществу инженеров, где можно советоваться и задавать вопросы, - заявил украинский политик.