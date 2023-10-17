Они возвращаются ...На телевидении, как ни в чём не бывало, вновь замелькали те же лица

Российская общественность взбудоражена появлением вновь на телеэкранах в роли ведущих программ беглецов-русофобов с начала СВО и не перестаёт задаваться вопросами: кто санкционирует их «трудоустройство» на государственном телевидении? В начале сентября на телеканале «Россия» состоялась премьера телешоу Дмитрия Шепелева «В кругу друзей».