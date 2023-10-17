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СССР-Россия

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Они возвращаются ...На телевидении, как ни в чём не бывало, вновь замелькали те же лица

Они возвращаются ...На телевидении, как ни в чём не бывало, вновь замелькали те же лица

Российская общественность взбудоражена появлением вновь на телеэкранах в роли ведущих программ беглецов-русофобов с начала СВО и не перестаёт задаваться вопросами: кто санкционирует их «трудоустройство» на государственном телевидении? В начале сентября на телеканале «Россия» состоялась премьера телешоу Дмитрия Шепелева «В кругу друзей».

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Комментарии
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Александр Салтановский
Гнать в шею приспособленцев-дезертиров отовсюду, где только замелькают ихние бесстыжие рожи!
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3 час.
ВЛАДИМИР ЛАПИН
один вопрос Александр, кто ж их гнать то будет, их там уже приветили, деньгу немалую платят, а нам зрителям кукиш показывают!!
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2 час.
Александр Салтановский
Начинать с тех, кто приветил, а потом и привечаемых!
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1 час.

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