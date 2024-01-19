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Иран проводит крупнейшие учения противовоздушной обороны «Защитники неба Велаята 1402»

Иран проводит крупнейшие учения противовоздушной обороны «Защитники неба Велаята 1402»

Иран начинает крупнейшие за последнее время учения противовоздушной обороны. Командующий базы ПВО Ирана заявил о том, что в учениях планируется задействовать десятки самолётов и беспилотных летательных аппаратов, многие из которых будут выполнять функции атакующих иранские объекты сил.

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