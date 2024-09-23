"Ведомости": бизнес использует факторинг для сохранения внешнеторговых операций

Российский бизнес начал обходить санкционные ограничения с помощью факторинга (фактически это обмен будущей выручки на деньги, то есть оплата происходит через контрагента, который сразу отдает деньги продавцу, но через определенное время получает деньги от покупателя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии