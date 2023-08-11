Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Новая короткая программа Каори Сакамото поставлена под Baby, God Bless You

Новая короткая программа японской фигуристки Каори Сакамото поставлена под Baby, God Bless You Синъя Киедзуки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх