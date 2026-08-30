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Контрафронт

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Россия: украинские ракетные удары по Белгороду в вечерние часы; Среди целей были ТЭЦ...

Россия: украинские ракетные удары по Белгороду в вечерние часы; Среди целей были ТЭЦ “Луч” и комплекс Estate Logistic возле станции Белгород-Сумской.

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