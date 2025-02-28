Учёные создали первую в мире электростанция на гамма-излучении

Гамма-излучение – это один из самых опасных видов радиации, имеющий высокую проникающую способность. Ученые из университета Огайо придумали, как его превратить в источник энергии, подобно свету солнца или ветру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии