Пекин запустил крупнейшую за 20 лет докапитализацию финансового сектора

Китай направит 300 млрд юаней ($45 млрд) на докапитализацию крупнейших государственных банков и страховщиков – это самое масштабное вливание в финансовый сектор страны почти за два десятилетия, пишет Bloomberg.
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