В России запустили новейший тренажер для подготовки экипажей кораблей ВМФ

Российский Военно-морской флот получил новый учебно-тренировочный комплекс «Корвет» для подготовки экипажей кораблей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как эффективно во...
- ЦА Петушатник раскук...
- ЦА Как эффективно во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым