Представлен лазерный проектор Xiaomi Full-Color Laser Theater чуть дороже 1000 долларов

Компания Xiaomi предлагает большой ассортимент проекторов, а на этой неделе были представлена новая модель Xiaomi Full-Color Laser Theater, которая будет предлагаться за 1100 долларов.
Популярные статьи
- ФСБ конфисковала в России часы на миллионы долларов в ответ на санкции со стороны Швейцарии
- «Мы сможем запускать спутники быстрее, чем их смогут сбивать русские и китайцы», — Илон Маск об угрозах Starlink
- В RuTube будут бороться с фейками и дезинформацией, при этом видео можно будет публиковать без премодерации
Свежие комментарии