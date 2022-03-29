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Представлен лазерный проектор Xiaomi Full-Color Laser Theater чуть дороже 1000 долларов

Представлен лазерный проектор Xiaomi Full-Color Laser Theater чуть дороже 1000 долларов

Компания Xiaomi предлагает большой ассортимент проекторов, а на этой неделе были представлена новая модель Xiaomi Full-Color Laser Theater, которая будет предлагаться за 1100 долларов.

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