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«Подготовьтесь к посадке… в тюрьму?». Пилот «Победы» слил личные данные прилетевших в Дагестан стюардесс своим знакомым

«Подготовьтесь к посадке… в тюрьму?». Пилот «Победы» слил личные данные прилетевших в Дагестан стюардесс своим знакомым

Avia.pro - СМИ Ну вот, друзья, снова отечественная авиация нас не перестает удивлять. Казалось бы, что еще можно ожидать от пилотов, кроме как умения виртуозно управлять самолетом? Оказывается, они могут гораздо больше.

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