Пожары в Австралии за несколько дней уничтожили много домов

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе пообещал в воскресенье оказать необходимую помощь штату Виктория, который в течение нескольких дней страдает от растительных пожаров, уничтожающих дома, после того как власти предупредили, что высокие температуры могут усилить пожары на этой неделе, сообщает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии