Пожары в Австралии за несколько дней уничтожили много домов

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе пообещал в воскресенье оказать необходимую помощь штату Виктория, который в течение нескольких дней страдает от растительных пожаров, уничтожающих дома, после того как власти предупредили, что высокие температуры могут усилить пожары на этой неделе, сообщает Reuters.