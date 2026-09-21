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Царьград

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Нижегородцам разослали налоги на имущество за 2025 год

Нижегородцам разослали налоги на имущество за 2025 год

Нижегородцам начали направлять налоговые уведомления для уплаты имущественных сборов за 2025 год. Рассылкой занимается Федеральная налоговая служба России.

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