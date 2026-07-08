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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мамаев о Сперцяне в «Аль-Ахли»: «Думаю, что это трамплин для перехода в Европу – из России сделки напрямую проводить тяжело. Заработает и дальше в топ-клубы поедет»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев предположил, что переход Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Аль‑Ахли» станет трамплином для трансфера в европейский клуб.

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