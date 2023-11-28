В США заявили о заинтересованности в диалоге с РФ по вопросам ядерной сферы

Власти США заинтересованы в обсуждении с Россией вопросов по ядерной сфере. Об этом 27 ноября заявила ТАСС заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.
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