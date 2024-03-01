Таможенники нашли 11 кг кокаина в коробках с бананами из Бельгии

Стоимость такой партии на чёрном рынке превышает 165 млн рублей. Сотрудники Балтийской таможни обнаружили крупную партию кокаина в коробках с бананами, прибывшими из Бельгии в Большой порт «Санкт-Петербург».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии