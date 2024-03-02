Российские военные захватили в Авдеевке технику США времен вьетнамской войны

Группировка войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ захватила при освобождении Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) уцелевшие образцы иностранной техники, включая бронетранспортер М113 ВС США времен вьетнамской войны.
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