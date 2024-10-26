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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барса» одержала 101-ю победу в класико. У «Реала» 105 побед

В 11-м туре Ла Лиги каталонцы одержали победу на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 4:0. Сегодняшняя победа над «Реалом» стала для «Барселоны» 101-й в официальных матчах.

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