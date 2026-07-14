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Курящие врачи хуже помогают пациентам бросить

Курящие врачи хуже помогают пациентам бросить

Казалось бы, кто, как не врач, должен лучше всех знать о вреде курения и активнее всех убеждать пациентов бросить эту привычку? Однако новое исследование австралийских учёных обнаружило тревожную закономерность: терапевты, которые сами курят, гораздо реже предлагают своим пациентам эффективную помощь в отказе от никотина.

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