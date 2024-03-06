Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 253 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Хохлы и их кураторы от возмездия уйти не смогут.  Россия рассчитается с гадами...И с пиндосами, и с чухонцами...Гаврилов: убийств...
  • Степан Жуковский
    Неуловимый ЗЕ не потому , что его поймать никто не может , а потому , что он нах никому не упёрся !!! Опять решил пух...Минобороны: ВС РФ...
  • Влад Владимиров
    Турки вновь здесь показали свою шакалью сущность... Мало их пиндосы  ставят раком. Они вновь  решили проявить здесь ...Оператор средизем...

Daily Mail: синхронизация менструальных циклов у разных женщин невозможна

Daily Mail: синхронизация менструальных циклов у разных женщин невозможна

Американские гинекологи Джен Гюнтер и Чарис Чемберс рассказали Daily Mail, что предположение о возможной синхронизации менструальных циклов у нескольких разных женщин, которые тесно общаются между собой или проживают вместе, не имеет научных обоснований.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх