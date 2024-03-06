Daily Mail: синхронизация менструальных циклов у разных женщин невозможна

Американские гинекологи Джен Гюнтер и Чарис Чемберс рассказали Daily Mail, что предположение о возможной синхронизации менструальных циклов у нескольких разных женщин, которые тесно общаются между собой или проживают вместе, не имеет научных обоснований.
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