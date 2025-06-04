КНР смотрел и смотрит на отношения с Белоруссией стратегически — Си

Китаю и Белоруссии нужно вместе бороться с гегемонизмом, диктатом и травлей и наращивать координацию в международных структурах, заявил председатель КНР Си Цзиньпин 4 июня на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, находящимся с визитом в Пекине, сообщает агентство Xinhua.