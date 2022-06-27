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Южноуральцы обвинили крупный агрохолдинг в загрязнении озера отходами

Южноуральцы обвинили крупный агрохолдинг в загрязнении озера отходами

Жители Челябинской области обнаружили стоки отходов свинокомплекса в озеро Большой Сарыкуль. Как передает корреспондент РИА «Новый День», попытка крупного агрохолдинга избавиться от канализационных отходов может уничтожить южноуральское озеро.

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