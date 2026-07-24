Ученые создали новые гибриды фиолетовой твердой пшеницы для ЗОЖ

Новые яровые гибриды твердой пшеницы и полбы, богатые антоцианами, с фиолетовой окраской зерен совместно создали ученые ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР) и Института общей генетики РАН, 22 июля сообщила пресс-служба ИЦиГ СО РАН.