Ученые создали новые гибриды фиолетовой твердой пшеницы для ЗОЖ

Новые яровые гибриды твердой пшеницы и полбы, богатые антоцианами, с фиолетовой окраской зерен совместно создали ученые ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР) и Института общей генетики РАН, 22 июля сообщила пресс-служба ИЦиГ СО РАН.
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