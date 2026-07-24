smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

Ученые создали новые гибриды фиолетовой твердой пшеницы для ЗОЖ

Ученые создали новые гибриды фиолетовой твердой пшеницы для ЗОЖ

Новые яровые гибриды твердой пшеницы и полбы, богатые антоцианами, с фиолетовой окраской зерен совместно создали ученые ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР) и Института общей генетики РАН, 22 июля сообщила пресс-служба ИЦиГ СО РАН.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии