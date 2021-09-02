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"Вектор" собирается перейти на производство вакцины "ЭпиВакКорона-Н"

"Вектор" собирается перейти на производство вакцины "ЭпиВакКорона-Н"

Центр «Вектор» намерен перейти на производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Обновленный вариант препарата легче производить, тогда как для потребителя она ничем не отличается, заявила заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих.

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