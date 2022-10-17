Военное обозрение

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Турецкая пресса: США решили «выместить зло» на Саудовской Аравии

Турецкая пресса: США решили «выместить зло» на Саудовской Аравии

В последнее время отношения США и Саудовской Аравии очень сильно ухудшились. Вашингтон позволяет себе все более резкие высказывания в отношении монархии, которая еще недавно считалась важнейшим союзником США в противостоянии Ирану в регионе Персидского залива.

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