Турецкая пресса: США решили «выместить зло» на Саудовской Аравии

В последнее время отношения США и Саудовской Аравии очень сильно ухудшились. Вашингтон позволяет себе все более резкие высказывания в отношении монархии, которая еще недавно считалась важнейшим союзником США в противостоянии Ирану в регионе Персидского залива.
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