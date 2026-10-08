Танкеры подорвались на минах в Ормузском проливе

В южной части Ормузского пролива прогремели мощные взрывы — несколько танкеров подорвались на минах. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на военных представителей.
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