В Мангистау свыше 300 должникам по алиментам ограничен выезд из страны

С начала текущего года в производстве частных судебных исполнителей Мангистауской области находилось 12 429 исполнительных документов о взыскании алиментов, из них по 466 исполнительным документам вопрос взыскания алиментов исчерпан, передает inAktau.
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