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В Мангистау свыше 300 должникам по алиментам ограничен выезд из страны

В Мангистау свыше 300 должникам по алиментам ограничен выезд из страны

С   начала   текущего   года   в   производстве   частных   судебных   исполнителей Мангистауской  области находилось 12 429 исполнительных документов о взыскании алиментов,   из   них   по   466   исполнительным   документам   вопрос     взыскания алиментов исчерпан, передает inAktau.

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