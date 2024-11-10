Пилот увел самолет от столкновения с БПЛА во время атаки на Москву

Пилот самолета Airbus A320, который вылетел из Узбекистана и направлялся в московский аэропорт Шереметьево, увел воздушное судно от столкновения в беспилотниками, которые утром попытались атаковать столицу, сообщают Telegram-каналы.
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