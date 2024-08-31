Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow Россия может предъявить обвинение производителям западного оружия, которое используют военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных граждан, сообщил в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
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