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Правительство РФ может ввести мораторий на обнуление демпфера по дизтопливу

Правительство РФ может ввести мораторий на обнуление демпфера по дизтопливу

Мера рассматривается из-за частичного открытия экспорта дизтоплива и станет «страховкой» для нефтекомпаний, несущих расходы на ремонты НПЗ.

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