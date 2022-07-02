Глава Ставрополя обеспокоен ростом цен на мясо, сахар и рис

Мониторинг цен на продукты проводится ежедневно, это касается социально значимых групп товаров. Но если стоимость сезонных овощей и фруктов радует своей доступностью для покупателя, то за некоторыми товарами в городе решили усилить контроль.
Мониторинг цен на продукты проводится ежедневно, это касается социально значимых групп товаров. Но если стоимость сезонных овощей и фруктов радует своей доступностью для покупателя, то за некоторыми товарами в городе решили усилить контроль.
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