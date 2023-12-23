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Закон, порядок, государство

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Сотрудница банка в самарской области предотвратила хищение 400 тыс. рублей местной жительницы

В рамках акции «Им благодарна полиция» полковник полиции Хейрулла Ахмедханов вручил благодарственное письмо сотруднице офиса одного из банков Татьяне Ивановне, активная гражданская позиция и грамотные действия которой позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы у местной жительницы.

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