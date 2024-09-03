Утром или вечером? Когда пить таблетки от давления, чтобы не умереть от инфаркта

Ученые обобщили результаты пяти исследований с участием почти 47 тысяч пациентов с гипертонией и поделились своими выводами на крупнейшем в мире конгрессе по сердечно-сосудистым заболеваниям Европейского общества кардиологов, который накануне завершил работу в Лондоне.
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