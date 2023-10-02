В Салехарде завершился региональный конкурс профессионального мастерства среди студенческих отрядов

В течение двух дней на базе Ямальского многопрофильного колледжа студенты выполняли тематические задания, составляли план работы в детском оздоровительном лагере, решали педагогические ситуации, участвовали в интеллектуальной викторине.
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