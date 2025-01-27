Дубинский: Украина не выплатит компенсации семьям погибших солдат

МОСКВА, 27 января, ФедералПресс. Народный депутат Украины Александр Дубинский, находясь в СИЗО, заявил в своем телеграм-канале, что Киев не собирается выплачивать компенсации семьям погибших украинских военных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии