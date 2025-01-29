Китай, подстраиваясь под Трампа, конкурирует с США

«Сегодня ежедневно поступают новости о прорывных достижениях в этой сфере, включая буквально утренние сообщения о том, как эффективно китайские специалисты обходят с гораздо меньшими затратами американцев», - добавил он.
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