По требованию прокуратуры устранили дефекты на дороге "Тамбов - Пенза"

Прокуратура Гавриловского района организовала проверку по обращению водителей транспортных средств по вопросу содержания автомобильной дороги федерального значения "Тамбов - Пенза" (участок со 114-го по 126 км).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии