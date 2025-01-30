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Новости Тамбова

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По требованию прокуратуры устранили дефекты на дороге "Тамбов - Пенза"

По требованию прокуратуры устранили дефекты на дороге "Тамбов - Пенза"

Прокуратура Гавриловского района организовала проверку по обращению водителей транспортных средств по вопросу содержания автомобильной дороги федерального значения "Тамбов - Пенза" (участок со 114-го по 126 км).

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