Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области предложило исключить из бюджета на 2026 год 4,36 млн рублей, выделенных на очистку озёр Старицы Дубовый Ерик в жилом районе «Волгарь», объяснив это расторжением государственного контракта.